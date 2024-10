Ryanair veut supprimer les cartes d'embarquement papier

Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, prévoit de supprimer la carte d'embarquement papier d'ici quelques mois et de ne plus autoriser que l'enregistrement en ligne. La mesure pourrait entrer en vigueur en mai l'année prochaine, écrivent des médias irlandais lundi.

La compagnie aérienne irlandaise à bas prix souhaite réduire ses coûts grâce à cette mesure. Les comptoirs Ryanair disparaîtraient dans les aéroports et chaque passager devrait s'enregistrer via son smartphone. À terme, Michael O'Leary veut rendre impossible l'enregistrement au comptoir. "Nous travaillons pour que tout soit fait via l'application au plus tard le 1er mai", selon ses propos relayés par les médias irlandais.

L'accès aux vols Ryanair deviendrait donc difficile pour les passagers ne possédant pas de smartphone. En cas de batterie à plat, la compagnie pourrait par ailleurs utiliser une procédure spéciale pour savoir où la personne est assise dans l'avion grâce à son nom et à son document d'identité.