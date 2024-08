Sephora, confronté au ralentissement du marché, supprime des emplois en Chine

Alastair Pike

Face au ralentissement du marché, la chaîne de magasins de cosmétiques Sephora Chine appartenant au groupe LVMH supprime des emplois, "moins de 3%" des 4.000 employés en Chine, a-t-on appris auprès de la marque mercredi.

"Nos employés ont toujours été notre priorité absolue, et nous traitons ceux qui sont affectés avec le plus grand respect, en leur offrant des indemnités de départ, des compensations et des services de soutien à la carrière. Moins de 3% de notre personnel en Chine est concerné", a déclaré une porte-parole de Sephora, contactée par l'AFP à la suite d'une information de Bloomberg qui évoque 10% des effectifs touchés.