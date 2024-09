Syensqo annonce un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros

Syensqo annonce lundi un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros. L'entreprise active dans le secteur de la chimie de spécialité, qui faisait partie du groupe Solvay jusqu'en décembre de l'an dernier, justifie la démarche par sa position financière solide et "son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires". Dans le même temps, l'action a été suspendue des échanges boursiers en raison d'un problème technique chez Euronext.

L'objectif du programme de rachat est d'améliorer la structure du capital et l'efficacité de Syensqo, en annulant toutes les actions rachetées dans le cadre du programme et en réduisant ainsi le capital social émis de la société, détaille l'entreprise.

L'annonce de lundi "est un signe fort de la confiance du conseil d'administration et de l'équipe de direction dans nos performances futures et notre génération de cash", commente Ilham Kadri, la CEO de Syensqo. "En parallèle, nous continuerons à donner la priorité à l'allocation de capital vers les projets de croissance organique présentant les rendements les plus attractifs, conformément à notre plan à moyen terme", ajoute-t-elle.