Taxe électricité: Agnès Pannier-Runacher s'inquiète du "risque" d'aller trop loin

La ministre de la Transition écologique et de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, a mis en garde dimanche contre "le risque" d'aller trop loin dans l'augmentation d'une taxe sur l'électricité, alors que le gouvernement envisage de remonter cette taxe "au-delà" de 32 euros par mégawattheure.

"Simplement, il ne faut pas aller au-delà", a-t-elle lancé. Sous peine notamment de lester la facture de certains Français modestes non soumis au tarif réglementé de l'électricité.

Or le ministère du Budget et des Comptes publics a confirmé dimanche des informations du journal Le Parisien selon lesquelles Bercy envisagerait d'aller plus loin.

Selon Le Parisien, "Bercy travaille à une augmentation de la Taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité (TICFE) au-delà des 32,44 euros par mégawattheure, qui était le niveau de taxation d'avant la crise inflationniste".