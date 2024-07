TotalEnergies finit le trimestre en recul, pénalisé par le gaz et le raffinage

Christophe ARCHAMBAULT

La quatrième major pétrogazière TotalEnergies a terminé le second trimestre sur un recul de 7% de son bénéfice, à 3,8 milliards d'euros, en deçà des prévisions des analystes, subissant une forte baisse des marges de raffinage et un repli des ventes et du prix du gaz.

Sur l'ensemble du premier semestre, TotalEnergies a dégagé un bénéfice net de 9,5 milliards de dollars, en léger recul de 1% sur un an, après un premier trimestre à 5,7 milliards, selon le communiqué publié jeudi du groupe qui avait engrangé des profits records en 2022 et 2023.