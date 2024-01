Umicore s'allie à Microsoft pour le développement de ses recherches à l'aide de l'IA

"L'IA et l'apprentissage automatique ont, au cours des dernières années, ajouté une nouvelle dimension et ont déjà permis à Umicore de déposer les premiers brevets basés sur l'IA dans le domaine des matériaux pour batteries", s'est félicité l'entreprise par communiqué.

Selon cet accord, Umicore profitera des services de Microsoft, Azure OpenAI Service, pour permettre la création d'un environnement d'intelligence artificielle sur mesure, sur base des données issues de la recherche et du développement de matériaux de batterie, menés depuis plusieurs décennies par le groupe belge. Des données historiques externes et des informations sur les dernières technologies seront également ajoutées à cette plateforme.

Ces technologies autour des matériaux de batteries seront destinées à terme à différents types de véhicules électriques, de l'entrée de gamme au véhicule de prestige, a encore précisé Umicore.

Cet accord "nous aidera à exploiter pleinement toutes les données internes et externes probantes, à formuler de nouveaux matériaux plus intelligemment et à rester à la pointe de la compréhension et de l'anticipation des besoins des clients sur ce marché à croissance rapide", a pour sa part commenté le directeur général d'Umicore, Mathias Miedreich.