Un BEL 20 freiné par les coupons d'Aperam et KBC

Notre indice vedette progressait de 0,2% vers onze heures, en s'inscrivant à 3.446 points avec 12 de ses éléments dans le vert. Il était soutenu par la hausse de 2,3% de son poids-lourd arGEN-X (464,80) mais freiné par Aperam (26,18), qui reculait de 4,5% pour une baisse de 2,7% compte tenu de son détachement de coupon, KBC (50,94) reculant de même de 0,6% pour une hausse effective d'1,3%.

Ageas (37,78) et AB InBev (55,49) valaient 0,7 et 0,1% de plus que vendredi, Melexis (75,10) et Galapagos (34,24) s'appréciant de 1,7 et 2,1% tandis que Solvay (99,38) et UCB (66,18) gagnaient respectivement une fraction et 0,6%.