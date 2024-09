Une Belge à la tête du Centre de contrôle de l'espace aérien supérieur de Maastricht

En tant que COO de skeyes, Peggy Devestel était notamment responsable du contrôle aérien dans les six principaux aéroports de Belgique (Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers, Ostende et Courtrai), ainsi que du segment "en route" du centre de contrôle aérien Canac2. Ce segment gère tout le trafic au-dessus de la Belgique et d'une partie de l'espace aérien luxembourgeois jusqu'à une altitude d'environ 7.500 mètres, explique Skeyes. Elle dirigeait ainsi plus de 600 employés.

Ce 1er octobre, elle prendra ses fonctions de directrice du MUAC auprès d'Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Le centre en question gère l'espace aérien supérieur (de 24.500 à 66.000 pieds) au-dessus de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et du nord-ouest de l'Allemagne - l'une des zones aériennes les plus fréquentées et les plus complexes d'Europe.