Une nouvelle plateforme air-rail-route en faveur du fret en développement à Liège

Liege Airport et Liège Logistics Intermodal, filiale de Novandi, ont conclu un partenariat visant à développer une nouvelle plateforme multimodale air-rail-route et ainsi accroître l'attractivité de la région liégeoise au niveau du fret. Une première phase consiste à investir 22 millions d'euros d'ici à 2030, ont indiqué mardi Laurent Jossart, CEO de Liege Airport, et Vincent Brassinne, administrateur-délégué de LLI, lors d'une conférence de presse.

La plateforme de transbordement rail-route de LLI existe depuis le début des années 2000 et se situe à un peu plus d'un kilomètre et demi de l'aéroport, en bordure de voie ferrée conventionnelle et de la ligne TGV reliant Liège à Bruxelles.

Liege Airport souhaite par ce partenariat se différencier face à la concurrence d'une dizaine d'autres aéroports européens en utilisant le positionnement de Liège et ses atouts air/route/rail/fluvial réunis sur un périmètre restreint. Grâce à ces points forts, le CEO de Liege Airport désire ainsi faire de l'aéroport liégeois "un fournisseur de solutions logistiques multimodales et durables".