Une nouvelle réunion de conciliation se tiendra samedi entre direction et syndicats

Une deuxième réunion de conciliation entre la direction de Delhaize et les syndicats se tiendra samedi après-midi, indiquent vendredi des sources au sein de l'entreprise, confirmant une information de la RTBF.

La première réunion de conciliation, mardi, s'était soldée par un échec, la direction et les syndicats campant invariablement sur leurs positions. Depuis le début du conflit, il y a plus de six semaines, les syndicats souhaitent que la direction propose des alternatives à une mise sous franchise. La direction, de son côté, ne modifie pas sa stratégie d'un iota, poursuivant vaille que vaille le plan de franchise.

Par ailleurs, la direction assure faire "tout son possible pour répondre à toutes les questions relatives au plan d'avenir". "Nous nous efforçons de mener un dialogue serein et constructif, a-t-elle ajouté, se disant "ouverte à la discussion".