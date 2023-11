Une vingtaine de compagnies aériennes ne sont plus les bienvenues à l'aéroport de Schiphol

Vingt-quatre compagnies aériennes, dont l'américaine JetBlue, ne pourront plus opérer à l'aéroport amstellodamois de Schiphol à partir de la prochaine saison estivale. Elles n'auront plus de droits de décollage et d'atterrissage, a confirmé jeudi le coordinateur néerlandais des créneaux horaires.