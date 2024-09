USA: la baisse des taux de la Fed est un "début", précise Jerome Powell

"Cette décision reflète notre confiance croissante dans le fait qu'avec un recalibrage approprié de notre politique, la vigueur du marché du travail peut être maintenue dans un contexte de croissance modérée et d'inflation en baisse durable vers 2%", a avancé M. Powell "Cette décision reflète notre confiance croissante dans le fait qu'avec un recalibrage approprié de notre politique, la vigueur du marché du travail peut être maintenue dans un contexte de croissance modérée et d'inflation en baisse durable vers 2%"

La Fed envisage encore un demi-point de coupe supplémentaire d'ici à la fin de l'année.

"Nous savons qu'il est temps de recalibrer notre politique pour qu'elle soit plus appropriée compte tenu des progrès réalisés en matière d'inflation et d'emploi, en passant à un niveau plus supportable", a déclaré Jerome Powell. "La balance des risques est donc maintenant équilibrée, et c'est le début de ce processus", a-t-il poursuivi.

La Fed avancera "aussi vite ou aussi lentement que nous le jugerons approprié en temps réel", a-t-il souligné.