Van Mossel rachète le garage Mertens, représentant de Volkswagen en Flandre orientale

L'entreprise néerlandaise a racheté plusieurs garages en Belgique au cours des dernières années, mais ne possédait pas encore de concessionnaire Volkswagen dans son portefeuille. La vente du groupe Mertens a été soumise à l'autorité belge de la concurrence, avec une approbation attendue début 2024. Si l'acquisition est approuvée, Van Mossel pourra alors proposer 31 marques de voitures à la vente en Belgique.

Mertens possède des succursales à Saint-Nicolas, Lokeren et Termonde et propose les marques Audi, Volkswagen, Seat, Cupra et Skoda. L'entreprise a vendu 3.000 véhicules l'année dernière et atteint un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros.