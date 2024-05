Vandemoortele acquiert un spécialiste italien de la boulangerie

Vandemoortele rachète l'entreprise à la famille Acquaviva et au fonds d'investissement Apheon. Le montant de la reprise n'a pas été communiqué.

Dolciaria Acquaviva produit des pains surgelés, des pâtisseries et des spécialités boulangères. L'entreprise, basée près de Naples, a réalisé un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros l'année dernière, possède quatre usines et emploie plus de 200 personnes.