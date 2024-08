Vent de panique sur les marchés : le BEL 20 perd 3,3%

La chute des marchés enregistrée vendredi après les chiffres de l'emploi américain devait se poursuivre et s'amplifier lundi matin en Europe dans le sillage des places asiatiques, où Tokyo chutait de 12%. A Bruxelles, l'indice BEL 20 chutait de 3,3% à 3.883 points peu après l'ouverture avec tous ses éléments dans le rouge.

D'Ieteren (191,70) était en tête avec une décote de 5,4% alors que les 4% de baisse étaient dépassés en Galapagos (22,50), Sofina (201,20), UCB (146,35) et Umicore (11,65).

Ageas (40,34) et KBC (62,88) chutaient de 3,2 et 3,5%, les 3% de baisse étant également dépassés en Melexis (72,10) et Syensqo (69,22).