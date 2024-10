Vers une stabilisation des faillites en 2025, prévoit Atradius

Selon l'assureur-crédit, la Belgique est "une élève modèle au niveau européen", avec "seulement" une augmentation de 7% du nombre de faillites en 2024, par rapport à 2023. En cause, la disparition des aides gouvernementales liées au covid mais aussi une conjoncture économique difficile, des "coûts (salariaux) élevés et des conditions de crédit plus strictes".

Au niveau mondial, la hausse devrait être de 23% tandis qu'en France, elle s'élèverait à +17%, aux Pays-Bas à +31% et en Allemagne à +28%. Au Royaume-Uni, les faillites devraient rester stables mais se situaient déjà à un niveau très élevé, pointe Atradius.