A Vienne, les fameux stands de saucisses en quête du label Unesco

Propriétaire du plus vieux "Würstelstand" de la ville ouvert dès 1928, il propose jour et nuit, comme quelque 180 autres kiosques, des saucisses aux deux millions d'habitants dans une barquette en carton, avec une tranche de pain, de la moutarde et du raifort.

Si les clients sont au rendez-vous, le nombre d'échoppes a décliné ces dix dernières années, plus d'une centaine s'étant reconverties pour proposer désormais des pizzas, kebabs, hamburgers ou plats asiatiques, selon la Chambre de commerce.

- Brassage social -