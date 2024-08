Vietnam : un riche homme d'affaires condamné à 21 ans de prison pour fraude

Le patron de l'un des plus grands groupes privés du Vietnam a été condamné lundi à 21 ans de prison pour fraude et manipulation de marchés à hauteur de 146 millions de dollars, ont annoncé les médias d'État.

M. Quyet, en tant que propriétaire du groupe FLC, était "le meneur et a bénéficié de la majorité de l'argent détourné, il doit donc recevoir la plus lourde peine", ont déclaré les juges dans le verdict publié dans le journal officiel Tuoi Tre.

Trinh Vanh Quyet, un ex-magnat de l'immobilier et de l'aviation, à la tête notamment de Bamboo Airlines, a reçu la peine la plus lourde parmi 50 prévenus, car il était le principal responsable de la fraude, a estimé un tribunal de Hanoï.

Le groupe FLC est un empire comprenant des complexes hôteliers de luxe, des terrains de golf et la compagnie aérienne à bas prix Bamboo Airlines lancée en 2019.

"Par le biais de la bourse, les accusés ont procédé à des fraudes... entraînant la méfiance des investisseurs et du marché boursier, ce qui a provoqué la colère de la société", a ajouté le communiqué. "Par conséquent, des sanctions appropriées sont nécessaires."

Le procès s'était ouvert le 22 juillet et a mobilisé une centaine d'avocats.

M.Quyet at 49 autres prévenus, dont deux de ses sœurs et des employés de la bourse, étaient poursuivis pour fraude, manipulation de cours, abus de pouvoir et publication de fausses informations. Ils ont tous été condamnés, les peines allant de 15 mois de suspension de leur fonction à 21 ans de prison.