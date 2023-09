Villeroy & Boch acquiert le groupe Ideal Standard

Le fabricant de céramiques Villeroy & Boch acquiert le fabricant de robinetterie et d'articles sanitaires Ideal Standard Group, dont le siège se trouve en Belgique, annonce lundi Villeroy & Boch. L'entreprise allemande verra ainsi son chiffre d'affaires doubler dans le secteur de la salle de bains et du bien-être, pour atteindre 1,4 milliard d'euros. "Nous deviendrons ainsi l'un des plus grands acteurs du marché européen", a déclaré le directeur général Frank Göring.