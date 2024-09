Wall Street ouvre en hausse, ravie du ralentissement de l'inflation

Vers 13H45 GMT, le Dow Jones grappillait 0,43%, l'indice Nasdaq était proche de l'équilibre (+0,01%) et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,10%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, confortée par de nouveaux signaux d'un retour à la normale de l'inflation aux Etats-Unis, qui ouvre la voie à d'autres baisses de taux.

Jeudi, le S&P 500 avait décroché un nouveau record en clôture, le 42eme de l'année.

La place new-yorkaise a bien accueilli le rapport PCE, qui a mis en évidence un ralentissement de l'indice de prix à la consommation aux Etats-Unis, tombé à 2,2% sur un an en août contre 2,5% le mois précédent.

"C'est mieux que prévu (2,3% attendu par les économistes) et cela va dans le bon sens", a commenté Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, pour qui "cela apporte à la Réserve fédérale (Fed) de nouvelles preuves qu'il est opportun de continuer à baisser les taux".

Ces baisses "sont un moteur pour les actions et les obligations et devraient soulager les consommateurs les plus sensibles aux taux", a expliqué Chris Zaccarelli, de l'Independent Advisor Alliance.