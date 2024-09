Wall Street ouvre en hausse, relativise la dégradation de l'économie américaine

"Il y a eu beaucoup de ventes la semaine dernière et à un certain point, vous étanchez la soif" des investisseurs qui souhaitaient se délester de certains titres, a rappelé Art Hogan, de B. Riley Wealth Managament.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones s'élevait de 0,67%, l'indice Nasdaq 1,12% et l'indice élargi S&P 500 0,89%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, reprenant ses esprits après un coup de froid vendredi et relativisant les craintes de récession aux Etats-Unis.

Même si elle ralentit, la moyenne des créations d'emplois ces trois derniers mois reste "compatible avec le scénario d'un atterrissage en douceur (de l'économie américaine)" et le taux de chômage a reculé en août, a souligné l'analyste.

Le Nasdaq a ainsi vécu sa pire semaine depuis juin 2022 tandis qu'il faut remonter à mars 2023 pour trouver trace d'une chute plus nette du S&P 500. Dès lors, "ce n'est a priori pas une surprise de voir un rebond ce matin", a estimé, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"On va voir ce que cette semaine nous apporte comme informations nouvelles et si (l'indice de prix à la consommation) CPI (mercredi) change l'opinion de la Fed (banque centrale américaine) sur le fait d'opter plutôt pour une baisse d'un quart ou d'un demi-point", lors de la réunion de l'institution, les 17 et 18 septembre, a poursuivi Art Hogan.

Après l'avoir fait monter jusqu'à quasiment 60% vendredi, les intervenants n'accordent plus à l'hypothèse d'une réduction d'un demi-point du taux directeur de la Fed qu'une probabilité de 25%.

Le marché obligataire traduisait cette évolution. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 3,74%, contre 3,71% vendredi en clôture.