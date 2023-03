Wall Street ouvre en hausse, soutenue par un rebond des banques

A 14H15 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,76%, le Nasdaq de 0,91% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,87%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, tentant d'avancer sur sa lancée de la veille, soutenue par un rebond des actions bancaires.

"La situation se stabilise. Et le système bancaire américain reste solide", a dit la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden. Mme Yellen a indiqué que "des actions similaires" aux prêts accordés rapidement aux banques après la déconfiture de Silicon Valley Bank et Signature Bank "pourraient être justifiées si les petites institutions subissent des ruées sur les retraits qui présentent un risque de contagion".

Lundi, Wall Street avait conclu dans le vert, sur fond d'accalmie après dix jours de turbulences bancaires. Le Dow Jones s'était apprécié de 1,20%, le Nasdaq avait pris 0,39% et le S&P 500 avait progressé de 0,89%.

"Les autorités américaines étudient les moyens d'étendre temporairement la couverture par la FDIC (le régulateur bancaire américain) des dépôts au-delà du plafond actuel de 250.000 dollars", a affirmé Art Hogan de B. Riley Wealth Management. Un porte-parole de la Maison-Blanche, Michael Kikukawa, a pour sa part assuré que "tous les outils seront utilisés pour soutenir les banques communautaires".

La banque américaine First Republic, encore laminée à Wall Street lundi malgré les bouées de sauvetage lancées par les autorités et des établissements concurrents, rebondissait fortement mardi. L'action gagnait 28,65% à 15,67 dollars, après avoir lâché 47% la veille. Onze grandes banques américaines s'étaient engagées, jeudi dernier, à déposer au total 30 milliards de dollars de dépôts dans les comptes de First Republic.

Parmi d'autres établissement régionaux, Fifth Third gagnait 5% vers 14H00 GMT, Western Alliance Bancorporation engrangeait 16,21% et PacWest Bancorp 12,16%.