Wall Street ouvre en ordre dispersé, l'élan toujours vers le haut

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones s'effritait de 0,29%, l'indice Nasdaq glanait 0,35% et l'indice élargi s'octroyait 0,20%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, emportée par son élan malgré l'absence de nouvelles, le marché attendant l'intervention du président de la banque centrale américaine (Fed), dans la matinée.

"Il n'y a pas de raison de penser que Powell va saisir cette occasion pour annoncer un pivot dans l'orientation de la Fed", prévient, dans une note, Will Copernolle, de FHN Financial.

Le S&P a renregistré, lundi, son 35e record de l'année, et le Nasdaq, son 25e.

"Nous nous attendons plutôt à ce qu'il insiste sur le positionnement apolitique de la Fed, (...) et réfute toute accusation selon laquelle une baisse de taux en septembre serait motivée politiquement", a-t-il ajouté.

Outre l'intervention de Jerome Powell, qui sera à nouveau auditioné, mercredi, cette fois devant une commission de la Chambre des représentants, les opérateurs attendent des nouvelles de l'inflation via la publication de l'indice de prix à la consommation CPI, jeudi.

Ils ont aussi le regard tourné vers le début de la saison des résultats, avec PepsiCo et Delta Air Lines, jeudi, et les banques JPMorgan Chanse, Wells Fargo et Citigroup, vendredi.