Wall Street termine mitigée, le Nasdaq sur un record

Microsoft, la plus grosse capitalisation du marché, a gagné 1,22% alors que le groupe de Redmond a présenté ses premiers PC augmentés à l'intelligence artificielle. Le géant informatique américain estime que plus de 50 millions de "PC IA" seront vendus dans les douze mois à venir, étant donné l'appétit des développeurs et du public pour ces assistants numériques qui anticipent leurs besoins.

Les projecteurs ont d'ores et déjà été braqués sur Nvidia (+2,49% à 947,80 dollars), le concepteur de micro-processeurs dédiés à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs guettent avec fébrilité ses résultats du premier trimestre prévus pour mercredi. Le groupe a publié à plusieurs reprises des rapports trimestriels éclatants, montrant une demande massive pour ses puces liées à l'IA.

L'action a pris 91% depuis le début de l'année et plus de 200% sur douze mois. La capitalisation de Nvidia est la troisième plus importante du S&P 500 à plus de 2.300 milliards de dollars, juste devant Alphabet (Google).