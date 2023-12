500.000 signatures pour une meilleure prévention des abus sexuels sur mineurs en ligne

Plus de 500.000 Européens ont signé une pétition demandant aux institutions de l'Union européenne d'en faire plus pour prévenir les agressions sexuelles commises en ligne sur des enfants. Le demi-million de signatures a été remis mercredi à la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson des mains de Guido Fluri, dont le mouvement "Justice Initiative" est à la base du projet.

Selon M. Fluri, il est urgent que des mesures soient prises au niveau européen pour lutter contre ces agressions et faits de maltraitance en ligne. "En 2022, 32 millions de suspicions de cas d'abus sexuels en ligne sur enfants ont été répertoriés dans le monde. Les citoyens européens veulent des mesures concrètes de protection des enfants sur internet", a-t-il déclaré.

La Commission européenne a présenté en mai 2022 une proposition de règlement afin de faciliter la détection et la suppression de contenus liés à l'exploitation sexuelle des enfants sur les plateformes et messageries en ligne. Les signataires de la pétition demandent à ce que ce règlement soit adopté au plus vite.