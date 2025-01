Allemagne: un million de personnes exigent l'interdiction des feux d'artifice domestiques

En Allemagne, plus d'un million de personnes ont signé une pétition nationale pour interdire les feux d'artifice domestiques. Elle avait été lancée par le syndicat de police German Police Union (GdP) après que les célébrations du Nouvel An se sont à nouveau terminées avec de nombreuses blessures et arrestations liées à ces engins pyrotechniques.

La pétition vise l'interdiction de l'utilisation de feux d'artifice par les particuliers, une mesure jugée nécessaire par la police notamment pour assurer la sécurité des services de secours sur le pont la dernière nuit de l'année.

Le chancelier Scholz et la ministre de l'Intérieur Faeser se sont cependant déjà prononcés contre une telle interdiction.