Arrestation spectaculaire de deux Belges en Espagne: des centaines de kilos de cocaïne découverts... dans une excavatrice

La police espagnole a démantelé un réseau de trafic de drogue, saisissant 334 kilos de cocaïne dissimulés dans des machines industrielles et arrêtant neuf suspects, dont deux Belges.

Ce sont des images spectaculaires qui sont diffusées par la police espagnole. Celle-ci a arrêté deux Belges et sept Espagnols dans le cadre d'une enquête pour trafic international de cocaïne. Des images diffusées par la Policia Nacional montrent les agents interpellant un suspect sur une route avant de lancer une vaste perquisition dans un entrepôt de Valence. À l’intérieur, ils ont mis la main sur 229 colis dissimulés dans une excavatrice, contenant au total 334 kilos de cocaïne.

En décembre, de nouveaux soupçons ont émergé après l’arrivée de deux conteneurs au port de Valence, en provenance du Costa Rica. Comme dans le cas précédent, ces envois dissimulaient des pièces pour des pelles industrielles. C’est lors des fouilles menées par la police que la drogue a été découverte.

L’opération a abouti à l’arrestation de neuf personnes : sept Espagnols et deux Belges. Les forces de l’ordre ont procédé à des interpellations à Valence ainsi que lors de perquisitions menées près de Benidorm. En plus de la cocaïne, elles ont saisi trois kilos de méthamphétamine et neuf véhicules. Huit des suspects ont été placés en détention. L’identité des deux Belges impliqués n’a pas été révélée.