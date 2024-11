"Assassins": le Roi et la Reine d'Espagne se rendront une nouvelle fois auprès des sinistrés après avoir été insultés

Le Roi et la Reine d'Espagne vont se rendre la semaine prochaine auprès des sinistrés des inondations qui ont frappé la région de Valence.

Les souverains d'Espagne Felipe VI et Letizia retourneront la semaine prochaine dans la région de Valence, dévastée par des inondations meurtrières, après une première visite très tendue quelques jours à peine après la catastrophe, a-t-on appris mardi de source proche de la famille royale.

Le 3 novembre, cinq jours après les pluies torrentielles qui ont dévasté le sud-est de l'Espagne, Felipe VI et Letizia, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et le chef de l'exécutif régional Carlos Mazón, s'était rendus à Paiporta, épicentre de la catastrophe qui a fait 222 morts et des dizaines de disparus, selon un dernier bilan.

Accueillis aux cris d'"Assassins!", ils avaient été visés par des jets de boue et d'objets, des images qui avaient fait le tour du monde.

La tension sur place avait obligé MM. Mazón et Sánchez, qui a reçu un coup, à quitter les lieux rapidement. Seul le couple royal, vêtements et visages tachés de boue, avait poursuivi la visite en échangeant quelques mots avec des habitants, protégés par leurs gardes du corps.