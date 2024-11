Inondations en Espagne: un camion rempli de dons a quitté Grez-Doiceau pour se rendre à Valence, que transporte-t-il?

Les bénévoles ont rempli le camion hier soir. Ils se sont mobilisé ces dernières heures pour remplir les derniers cartons avec les dons qu'ils ont reçus tout au long de la semaine. Dans ces cartons, on trouve toutes sortes de choses utiles pour faire face aux suites de ces terribles inondations.

Et à côté de ça, il y a même des dons financiers à hauteur de 1000 euros. Le chauffeur est chargé d'acheter d'autres biens nécessaires sur son trajet, en France.

Et puis certaines personnes ont même déposé des petits mots de soutien et d'encouragement pour les sinistrés de Valence.

Ce camion et ce voyage ont été possibles grâce au soutien des Wavriens et des Wavriennes, mais aussi du Lions Club de Wavre, qui est à l'initiative du projet. Le chauffeur de ce camion fait le trajet bénévolement et il devrait arriver d'ici mercredi soir.