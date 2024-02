Atenor lancera cette année la construction du centre de conférences de la Commission

Le promoteur immobilier Atenor, basé à La Hulpe, annonce jeudi avoir obtenu les permis d'urbanisme et d'environnement pour le projet Realex à Bruxelles, qui prévoit la construction du centre de conférences de la Commission européenne et d'espaces de bureaux. Le démarrage de la construction est prévu pour le deuxième trimestre de l'année et devrait se terminer à la fin de l'année 2027.