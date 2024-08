Attaque au couteau en Angleterre: des centaines de personnes réunies pour les funérailles d'Alice, 9 ans, l'une des fillettes tuées

Rubans et ballons ont également été attachés aux lampadaires ainsi qu'aux murs des jardins à proximité. Une immense exposition de fleurs a été disposée à l'extérieur de l'église pour honorer la mémoire de cette fillette brutalement tuée.

Des centaines de personnes en deuil, vêtues entièrement de blanc, se sont rassemblées le long de Marshside Road pour rendre un ultime hommage à la petite Alice. Les ambulanciers sont arrivés avec de grandes compositions florales et des ballons roses en forme de cœur.

Une foule en deuil a applaudi lorsque le cercueil, recouvert de roses, est arrivé dans une belle calèche blanche tirée par des chevaux à travers les rues. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église.

Parmi les personnes rassemblées, se trouvaient Serena Kennedy, chef de la police de Merseyside, ainsi que des agents de la police, des services d'ambulance et des pompiers.

Selon nos confrères du Sun, le père John Heneghan, curé des églises catholiques Sainte-Marie et Saint-Patrick à Southport, a déclaré qu'Alice avait un "sourire arc-en-ciel" et était "l'un de nos enfants les plus précieux".