Attaque à la voiture-bélier sur un marché de Noël allemand: le bilan s'alourdit encore, ce que l'on sait

Ce vendredi soir, une voiture a foncé dans la foule d'un marché de Noël à Magdebourg, en Allemagne. Ce samedi en fin de matinée, le bilan fait état de cinq morts et de 60 à 80 blessés, dont une quinzaine gravement.

Il est environ 19 heures, ce vendredi 20 décembre, lorsque le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, est frappé par une attaque à la voiture-bélier. L’assaillant, au volant d’un SUV noir, franchit les barrières de sécurité, zigzague à travers le marché et fonce sur la foule. C’est en essayant de faire demi-tour qu’il est arrêté par la police.

Un événement inimaginable

Très rapidement, les autorités allemandes évoquent un "attentat". Ce samedi en fin de matinée, le bilan fait état de cinq morts, dont un enfant, et de plus de 60 blessés, dont une quinzaine gravement. Les témoins, venus pour passer un moment agréable, restent choqués et traumatisés : "Nous avons vu le toit de la voiture, puis tout s’est passé très vite. Tout le monde était à terre ensuite, des enfants, des adultes, des blessés avec des fractures ouvertes, c’était inimaginable", a raconté un témoin à la chaîne de télévision Welt TV.