Attaque à la voiture-bélier sur un marché de Noël en Allemagne: l'Arabie saoudite avait demandé l'extradition du suspect, Taleb A.

Les médias locaux donnent plus de détails sur les faits. L'horreur a commencé à 19h04 lorsqu'une voiture, une BMW sombre, a dévalé les allées du marché de Noël de Magdebourg, percutant de nombreuses personnes sur son passage. D'après des témoins sur place, la voiture aurait foncé directement sur la foule en direction de la mairie et les gens se sont enfuis en panique. Selon un porte-parole de la police de Magdebourg, la voiture a foncé dans la foule "sur au moins 400 mètres à travers le marché de Noël".

Une voiture a percuté un groupe de personnes lors du marché de Noël de Magdebourg, au nord de l'Allemagne, vendredi. Plus de 60 personnes ont été blessées et cinq personnes ont été tuées.

Le profil de l'auteur présumé, présenté dans les médias allemands comme Taleb A., arrêté à bord de la voiture-bélier intrigue. Installé en Allemagne depuis 2006, médecin exerçant dans la commune de Bernburg, proche de Magdebourg et disposant du statut de réfugié, il n'était pas du tout connu pour des sympathies avec la mouvance djihadiste.

Au contraire même, ses prises de positions fréquentes sur les réseaux sociaux dressent le portrait d'un homme se sentant persécuté, ayant rompu avec l'Islam et dénonçant au contraire les "dangers" d'une islamisation de l'Allemagne. Certains médias lui prêtent même des accointances avec l'extrême droite allemande. Il était, en tout cas, connu dans la communauté des émigrés saoudiens en Allemagne et aidait des demandeurs d'asile, des femmes notamment. "Les motivations restent mystérieuses, un arrière-plan islamiste semble exclu", juge l'hebdomadaire Der Spiegel.

"Faire entendre sa voix"

Selon le média allemand Welt, Taleb A. avait déjà annoncé l'attaque il y a plusieurs mois. "Selon des messages désormais supprimés sur X, il avait annoncé un acte de violence en mai. Apparemment, il était de plus en plus convaincu par l'idée selon laquelle les autorités de sécurité allemandes faisaient la promotion de l'islamisme. Il a appelé à la fermeture des frontières allemandes aux islamistes", révèle la chaîne. Dans ces fameux messages, Taleb A. disait vouloir "se venger" et "faire entendre sa voix", ajoute encore Welt.