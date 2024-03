Attentat de Moscou: le Kremlin refuse de commenter la revendication de l'EI

Le Kremlin a refusé lundi de commenter la revendication du groupe jihadiste État islamique (EI) de l'attentat près de Moscou, qui a fait 137 morts, tant que l'enquête est en cours, alors que les recherches dans les décombres continuent.

Ce week-end, Vladimir Poutine et ses puissants services de sécurité, le FSB, n'avaient pas non plus mentionné l'implication jihadiste, évoquant de concert une piste ukrainienne vigoureusement démentie par Kiev et les Occidentaux.