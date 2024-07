Au Kosovo, la vie de débrouille de la minorité serbe privée de dinars

Pendant que les réunions sans lendemain se multiplient à Bruxelles, à Mitrovica, ville du Kosovo dont le nord est peuplé de Serbes et le sud d'Albanais, Momcilo Adzic, 65 ans, raconte comment les Serbes du Kosovo comme lui s'organisent pour aller percevoir leurs retraites de l'autre coté de la frontière avec la Serbie, située à une soixantaine de km au nord.

Pas de salaires ou pas de retraites, des hôpitaux ou des écoles aux caisses vides... Depuis l'interdiction en février du dinar serbe au Kosovo, dont la monnaie officielle est l'euro, les établissements financés par Belgrade sont à sec. Mais la vie s'organise, entre débrouille et fatalisme, pour la minorité serbe.

"La seule différence c'est que depuis le 1er février, l'argent ne peut plus traverser la frontière dans des sacs", avait-il dit, estimant que la façon dont la Serbie faisait passer des dinars avant cela "permettait à des groupes criminels de recevoir illégalement de l'argent".

Mais aucun accord n'a été trouvé entre Belgrade et Pristina pour que la Serbie puisse verser, via des établissements bancaires du Kosovo, les salaires, retraites et bourses aux employés ou ex-employés des structures financées par Belgrade.

Ce système parallèle d'écoles, hopitaux etc. n'a donc plus un sou. La Serbie est le principal employeur dans les zones serbes du Kosovo.