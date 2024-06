"Au travail !" Les réfugiés ukrainiens au défi de s'intégrer en Allemagne

Le coût de l'accueil n’est pas la seule raison de cet empressement - entre 5,5 et 6 milliards d'euros ont été alloués cette année à la prise en charge des seuls Ukrainiens.

L'immigration et l'intégration sont des sujets majeurs des élections européennes en Allemagne. Les conservateurs et l'extrême-droite, crédités respectivement des première et deuxième places dans les sondages, soutiennent que la plus grande économie d'Europe, déjà en difficulté, doit donner la priorité à ses propres citoyens.

Sous pression, la coalition des sociaux-démocrates avec les écologistes et les libéraux, durcit les règles applicables aux demandeurs d'asile.