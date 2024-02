Carlsberg: plus de 5,4 milliards d'euros de perte, après le contrôle de sa filiale russe

Sur l'ensemble de l'année, les volumes écoulés sont restés quasiment inchangés sur un an (-0,5%) avec une augmentation en Asie (+3,7%) mais un recul en Europe occidentale (-2,3%) et centrale et orientale (-4%).

Baltika, la filiale russe du groupe, dont Moscou a pris le contrôle cet été, continue de grever ses comptes. En 2022, le brasseur avait essuyé une perte nette de 1,06 milliard de couronnes, plombé par des dépréciations liées à ses activités russes.

En novembre, la Russie avait nié l'avoir "volé". Auparavant, le PDG de la brasserie danoise, Jacob Aarup-Andersen, avait jugé "indéniable que (les Russes) ont volé nos activités en Russie".