Cuba: le président Diaz-Canel en "visite de travail en Russie"

Depuis, des délégations et hauts fonctionnaires des deux pays se sont mutuellement rendu visite, débouchant sur la signature d'une douzaine d'accords dans différents secteurs. Et en février, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov bouclait un second déplacement à La Havane en moins d'un an.

Le commerce bilatéral a été multiplié par neuf en 2023 par rapport à l'année précédente, quand les échanges s'élevaient à 450 millions de dollars, selon les chiffres officiels russes.

Quelque 185.000 touristes russes ont visité l'île caribéenne en 2023, troisième total derrière les Canadiens et les Américains d'origine cubaine, soit une augmentation de 242% par rapport à l'année précédente.