Décès de Richard Lugner, fantasque magnat de l'immobilier autrichien

Il avait construit la première mosquée d'Autriche avant de bâtir un empire immobilier, il a fait valser des stars d'Hollywood et a convolé six fois: le magnat Richard Lugner est mort à 91 ans après une vie haute en couleur.

Ses affaires ont prospéré et il a frappé un grand coup en 1975 quand il a remporté un contrat pour ériger la mosquée de Vienne.

Une dizaine d'années plus tard, il a acheté un terrain sur le boulevard périphérique de Vienne pour y bâtir son propre centre commercial, la "Lugner City".

Richard Lugner aimait être dans la lumière et conviait depuis 1992 au prestigieux bal de l'Opéra des célébrités du monde entier, aux cachets restés secrets. A ses bras, se sont affichées Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian et ces deux dernières années, Jane Fonda et Priscilla Presley.