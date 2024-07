Disparition du couple belge à Tenerife: l’arrestation du troisième suspect en Espagne a été "musclée"

Dans le cadre de l'affaire du couple belge à Tenerife, la police espagnole a interpellé un homme sur l’île des Canaries le mois dernier. Ce dimanche, la Guardia Civil a diffusé des images qui ont montré comme ce suspect a été arrêté par des forces de l'ordre masquées et armées.

Lors de cette opération baptisée "Opération Blue Dream" (ndlr: le nom du quartier où résidait le couple belge), la Guardia Civil a arrêté Massimo N. après le déploiement d'importants moyens. La police a fouillé avec des chiens les maisons et les voitures de Laura Trappeniers et de Marc Olbrechts. La Guardia Civil recherchait ainsi d’empreintes digitales et d’autres indices.