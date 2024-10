En Espagne, les secours cherchent des rescapés, pendant que les sinistrés s'organisent: "On voit des scènes de chaos partout"

Des scènes terribles, de chaos comme on en voit souvent au bout du monde après le passage d'un ouragan et pourtant, nous sommes en Espagne. Depuis mardi, des inondations ont ravagé des régions du sud et de l'est du pays. La région de Valence est la plus touchée.

Dans la région, les secours ont dressé un dernier bilan de 95 victimes, sans compter les habitants qui manquent encore à l'appel. Une situation chaotique sur un territoire immense où l'électricité est coupée, ainsi que le téléphone, ce qui rend tout plus compliqué pour les habitants.