"On ne réalisait pas la gravité": les premiers Belges revenus de Valence encore sous le choc

Fatigués mais soulagés d'être enfin de retour à Bruxelles, ces vacanciers belges ont mis près de 24 heures pour rentrer. Hier, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer à l'aéroport de Valence, ils ont appris que tous les vols étaient annulés. "On nous a dit que c'était le chaos, et avec mon enfant, ça a été une nuit blanche," raconte l'un d'eux. "Il était impossible de quitter l'aéroport à cause des conditions météorologiques. Il n'y avait ni taxis ni bus disponibles."

On ne réalisait pas

Des centaines de voyageurs se sont retrouvés piégés à l'aéroport, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur. Beaucoup ont dû passer la nuit sur place. "On nous avait promis un logement, mais à cause des inondations, cela n'a pas été possible. Nous avons réussi à gérer, mais d'autres étaient avec des bébés," confie un autre passager. "On ne réalisait pas à quel point la situation était grave."