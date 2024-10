Des images aussi terrifiantes qu'impressionnantes: une partie de l'Espagne sous eau après les terribles inondations

Le sud et l'est de l'Espagne ont été frappés ces dernières heures par les précipitations les plus fortes depuis septembre 1966. Au cours des dernières 24 heures, plus de 445 litres par mètre carré sont tombés par endroits, selon EFE.

Des photos terribles sont publiées au fur et à mesure de la journée. Voici les plus marquantes.

