En Grèce, le carnaval à son apogée célèbre "la nuit des fantômes"

Le tintement tumultueux des sonnailles annonce son arrivée, une sono crache des cris de bêtes féroces: devant la foule, le fantôme d'Amfissa s'avance dans la nuit, marquant l'apogée des festivités du carnaval, célébré ce week-end dans toute la Grèce.

Dans cette petite ville du centre du pays, le public brandit ses smartphones à l'approche du monstre géant, fait de carton, cordes et tissu, et précédé par des elfes et des flambeaux. La tête est difforme, les dents longues, les yeux exorbités.