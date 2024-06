Environ 500 membres de la FGTB ont manifesté à Namur contre l'austérité européenne

Pour la Belgique, cela représente une économie annuelle à réaliser d'environ 30 milliards d'euros à l'horizon 2028, avec un premier palier de 7 milliards dès 2025. Selon la FGTB, les prochaines élections seront donc capitales pour orienter les politiques qui permettront de dégager ces montants conséquents.

"Le gouvernement que nous aurons après le 9 juin sera déterminant pour notre avenir", ont déclaré les représentants du syndicat. "Voter à gauche ou à droite engendrera, en effet, des résultats fort différents pour la population."

"La droite tentera de réduire les dépenses en coupant dans les soins de santé, les allocations de chômage et les services publics, tout en touchant à l'index et en rabotant les pensions. C'est vous et nous qui paierons. A contrario, les politiques de gauche viseront à augmenter les recettes via une taxation plus juste et à investir dans les services publics et le bien-être social."