Euro-2024: avec les Pays-Bas, Gakpo oublie ses soucis d'Angleterre

Cette performance avait convaincu Liverpool de le recruter pour 45 millions de dollars en janvier 2023. Mais Gakpo a eu du mal à trouver sa place au sein de l'effectif pléthorique des "Reds": outre l'indétrônable Mohamed Salah, il s'est trouvé en concurrence avec Luis Diaz, Darwin Nunez et Diogo Jota.

De retour sur son aile gauche préférée en sélection, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du tournoi allemand.

"Je suis un ailier gauche. A Liverpool, j'ai beaucoup joué avant-centre, c'est la grande différence" entre jouer pour son club et pour la sélection", dit-il.

Même si l'aile a "toujours" été sa préférence, "depuis un an et demi, l'entraîneur avait besoin que je joue à un autre poste et j'ai fait de mon mieux", assure-t-il.