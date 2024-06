Européennes: les bureaux de vote ont ouvert en Italie

De son côté, le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, le patron de la Ligue antimigrants en difficulté dans les sondages, a publié samedi un nouveau message sur X qui a créé la polémique, certains internautes l'accusant de violer la période de silence électoral.

"Amis des clandestins, des centres sociaux, des écologistes fous et des fainéants (...) Non merci !", écrit-il, appelant à "Plus d'Italie" et "moins d'Europe", sous un photo-montage représentant plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.