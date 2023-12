Fitch relève la note de la Grèce et la sort de la catégorie spéculative

Fitch s'attend à ce que le ratio dette publique/PIB "continue à baisser fortement", d'après son communiqué publié vendredi, grâce à la croissance et à la "prudence budgétaire".

S&P Global Ratings avait déjà sorti la Grèce de la catégorie spéculative en octobre, pour la première fois depuis 2010 et la crise de la dette.

La Grèce a subi huit années d'austérité dans le cadre de trois plans de sauvetage internationaux successifs, d'une valeur totale de 289 milliards d'euros (306 milliards de dollars), mis en place en 2010, 2012 et 2015 pour éviter que le pays ne s'effondre sous le poids d'une dette de quelque 300 milliards d'euros.

Les réformes économiques exigées par les créanciers de la Grèce, l'UE et le FMI, ont eu un impact majeur, réduisant le produit intérieur brut (PIB) d'un quart en huit ans et faisant grimper le taux de chômage à plus de 27 %. Le troisième plan de sauvetage a pris fin en août 2018.

Selon les données officielles, l'économie grecque a connu une croissance de 5,6% en 2022.