Face aux inondations, des francophones de la région de Valence témoignent: "Une personne est restée accrochée à un lampadaire"

"Il y a des gens qui voulaient à tout prix aller jusqu'à leur maison. Moi, j'imagine qu'ils avaient de la famille ou leurs enfants, mais on a vu des gens se faire emporter et couler", témoigne un habitant. "Je sais qu'il y a une personne là-bas qui est restée accrochée à un lampadaire pendant quelques temps, mais pareil, il a coulé. En trois minutes, la rue était complètement inondée. Ça a duré des heures et on a entendu comme s'il y avait une rivière qui coulait, mais à très fort courant".

Même son de cloche chez un autre habitant, qui tente de survivre désormais dans sa rue, ravagée. "On n'a pas d'eau potable à la maison. On n'a pas d'électricité. Aujourd'hui, on n'a pas plus de gaz, donc on ne peut pas cuisiner n'importe quoi. De plus, on n'a pas reçu de l'aide de l'État. Les gens sont un peu allés dans les magasins prendre de l'eau, des sardines, des thons, des vivres pour un peu tenir le coup", témoigne-t-il.