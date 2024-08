Italie: l'Inter sur sa lancée, l'AC Milan et la Juventus pour se relancer

Deux mois après la piteuse prestation de sa Nazionale à l'Euro-2024, l'Italie retrouve avec appétit la Serie A à partir de samedi avec un grand favori, l'Inter, et deux rivaux, l'AC Milan et la Juventus Turin, profondément remaniés après un dernier exercice décevant.

Avec l'Argentin, vainqueur cet été de la Copa America, et le Français Marcus Thuram, auteur d'une première saison convaincante en Serie A à défaut d'avoir brillé durant l'Euro, le club nerazzurro a conservé l'un des duos les plus prolifiques d'Europe.

- Un champion d'Europe à Milan -

Et pour rassurer leurs tifosi, les nouveaux propriétaires ont rapidement prolongé le contrat de leur entraîneur Simone Inzaghi et finalisé les arrivées de l'Iranien Mehdi Taremi et du Polonais Piotr Zielinski.

Avant d'affronter le Genoa samedi, l'Inter espère devenir la première équipe depuis la Juve, sacrée championne de façon ininterrompue entre 2012 et 2020 à conserver son titre: "On a vu ces dernières années que les champions en titre ont rencontré des difficultés à enchaîner deux titres, il faudra jouer encore mieux (que la saison dernière) et être encore plus concentré", a toutefois prévenu Inzaghi.

Rélégués respectivement à 19 et 23 points de l'Inter à l'issue d'une saison 2023-24 mouvementée, l'AC Milan et la Juve ont eu la même intersaison chargée avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur et de nombreux changements dans leur effectif.